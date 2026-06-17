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quarta-feira, 17 de junho de 2026

CRU3LDADE: motorista é flagrado transportando animal amarrado na traseira de veículo na BR-222, entre Forquilha e Irauçuba

quarta-feira, junho 17, 2026  Nenhum comentário

Um motorista foi flagrado transportando um animal amarrado na parte traseira de um veículo na BR-222, no trecho entre os municípios de Forquilha e Irauçuba, no Norte do Ceará. O caso teria ocorrido por volta das 12h desta quarta-feira (17).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo seguindo pela rodovia enquanto o animal é arrastado pela pista. A cena provocou revolta entre internautas, que classificaram a situação como um possível caso de maus-tratos e cobraram providências das autoridades.

Na publicação, perfis de veículos de comunicação e órgãos públicos, como a Polícia Civil de Sobral e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram marcados para que o caso seja apurado. A mensagem também afirma que o motorista teria sido flagrado cometendo um crime contra animal.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do condutor, o estado de saúde do animal ou se houve abordagem por parte das autoridades. O caso deverá ser apurado pelos órgãos competentes.

Se confirmado, o responsável poderá responder pelo crime de maus-tratos a animais, previsto na legislação brasileira.

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