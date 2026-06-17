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quarta-feira, 17 de junho de 2026

Motorista de Celta morre em colisão com Corolla Cross na entrada de Aracatiaçu, em Sobral

quarta-feira, junho 17, 2026  Nenhum comentário

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (17), na entrada do distrito de Aracatiaçu, em Sobral, resultou na morte do motorista de um veículo Celta.

A vítima era natural de Fortaleza, morava em Itapipoca e seguia de Itapajé com destino ao município de Forquilha quando ocorreu a colisão transversal com um Toyota Corolla Cross, nas proximidades do triângulo de acesso ao distrito de Aracatiaçu.

No Corolla Cross estavam o médico Gustavo, que atua no Centro de Saúde da Família (CSF) de Aracatiaçu e seguia de Sobral para realizar atendimentos na unidade, além da gerente do CSF de Caracará, uma profissional de saúde do distrito de Patos (a função ainda não foi confirmada) e uma criança, filha da gerente da unidade de saúde.

Após o impacto, o motorista do Celta morreu ainda no local. Os ocupantes do Corolla Cross foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local do sinistro, realizando os procedimentos de praxe, controlando o trânsito e adotando as medidas necessárias para a ocorrência.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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