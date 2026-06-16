Prefeitura de Sobral abre inscrições para seleção de empreendedores para São João 2026 e aniversário do município

A Prefeitura Municipal de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), lançou o Edital de Chamamento Público nº 001/2026 destinado à seleção de empreendedores para ocupação dos espaços da Praça de Alimentação Junina, da Feira de Artesanato e Economia Criativa e Solidária e do Espaço Kids para Brinquedos Infantis durante a programação do São João de Sobral 2026 e das comemorações pelos 253 anos do município. O evento será realizado entre os dias 1º e 4 de julho de 2026, na Arena Aeroporto.





A iniciativa tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local, fomentar a economia criativa e solidária e ampliar as oportunidades de geração de trabalho e renda para empreendedores sobralenses durante um dos maiores eventos culturais da Região Norte do Ceará.





Ao todo, serão disponibilizadas 58 vagas, distribuídas entre três categorias. São 10 vagas destinadas à Praça de Alimentação Junina, voltadas para a comercialização de comidas típicas e produtos da culinária regional; 45 vagas para a Feira de Artesanato e Economia Criativa e Solidária, direcionadas a artesãos, grupos produtivos, empreendimentos da economia solidária, associações, cooperativas e demais iniciativas criativas; e 3 vagas para o Espaço Kids, destinado à instalação e operação de brinquedos recreativos infantis.





As inscrições são totalmente gratuitas e ocorrerão exclusivamente de forma online, por meio do portal Seleção Sobral, no período de 17 a 19 de junho de 2026. Poderão participar pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes em Sobral e seus distritos, além de Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME) com atividade compatível com a categoria pleiteada.





Os candidatos deverão apresentar documentação obrigatória, incluindo documento oficial com foto, CPF ou CNPJ e comprovante de residência atualizado, conforme estabelecido no edital. A seleção será realizada por comissão designada pela STDE, observando critérios específicos para cada modalidade, incluindo formalização do empreendimento, experiência comprovada na atividade, participação em capacitações e atuação na economia criativa e solidária.





O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 24 de junho, com prazo para recursos em 25 de junho. O resultado definitivo está previsto para o dia 26 de junho de 2026.





A Prefeitura de Sobral reforça a importância da leitura completa do edital, disponível nos canais oficiais do município, para que os interessados conheçam todos os critérios, requisitos e etapas do processo seletivo.





SERVIÇO





Inscrições: 17 a 19 de junho de 2026

Resultado preliminar: 24 de junho de 2026

Prazo para recursos: 25 de junho de 2026