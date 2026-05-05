VIOLÊNCIA SEM FIM NA SERRA DA IBIAPABA!

Criminoso e as motivações permanecem desconhecidos pelas autoridades,

A Polícia Civil do Ceará apura um duplo homicídio registrado na madrugada deste domingo (3), na zona rural do município de Graça, na região da Ibiapaba. O crime teve como vítimas um casal que, segundo as investigações iniciais, foi executado a tiros e teve os corpos incendiados dentro da própria residência.





As vítimas foram identificadas pelas autoridades como Francisco Antônio Félix de Oliveira, de 30 anos, e Francisca Neyde Corrêa de Paiva, de 41. O crime ocorreu na localidade de Extrema de Santa Luzia, área rural do município.





De acordo com relatos colhidos pela polícia junto a moradores da comunidade, diversos disparos de arma de fogo foram ouvidos por volta das 3h da manhã. Assustados, os moradores permaneceram dentro de casa.





Somente nas primeiras horas da manhã, familiares das vítimas decidiram ir até o imóvel e encontraram uma cena de extrema violência: os corpos do casal estavam carbonizados no interior da residência, que também apresentava sinais de incêndio.





A principal suspeita dos investigadores é de que os criminosos tenham executado as vítimas e, em seguida, ateado fogo nos corpos e na casa para dificultar o trabalho da perícia e eliminar vestígios do crime.





As motivações ainda são desconhecidas. No entanto, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de o caso ter ligação com ações de grupos criminosos que atuam na região.





Os autores do crime permanecem desconhecidos pela autoridades.





Com informações do portal CN7