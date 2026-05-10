Casal é detido após tentar manter relação s3xual em voo para a Argentina

Um casal foi detido pelas autoridades argentinas após protagonizar cenas de intimidade dentro de uma aeronave durante um voo internacional com destino à cidade de Rosário, na Argentina. O episódio aconteceu na noite de sábado (9), durante uma viagem operada pela companhia Copa Airlines, que havia partido do Panamá.





Segundo relatos de passageiros, os dois começaram a trocar carícias de forma explícita ainda durante o voo e, em determinado momento, tentaram manter relações sexuais nos próprios assentos da aeronave. A situação causou desconforto entre os ocupantes do avião e levou a tripulação a intervir.





Testemunhas afirmaram que o casal chegou a ficar parcialmente sem roupas durante a confusão. Diante das reclamações, os funcionários do voo acionaram as autoridades locais para acompanhar o caso assim que o avião pousasse.





Após a aterrissagem, equipes de segurança aguardavam a aeronave no aeroporto de Rosário. O homem, de 55 anos, e a mulher, de 60, foram encaminhados para prestar esclarecimentos, e o caso passou a ser analisado pelas autoridades argentinas.





De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o episódio poderá resultar em investigação por comportamento obsceno e perturbação dentro de transporte aéreo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis punições aplicadas ao casal.





O caso repercutiu nas redes sociais e reacendeu discussões sobre comportamento inadequado em voos comerciais e os limites de conduta dentro de aeronaves.





Fonte: Folha do Estado