RJ: Desembargador federal está desaparecido há quase um mês

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). O magistrado foi visto pela última vez no dia 14 de abril, quando teria realizado um saque de R$ 1 mil e, no fim da tarde, embarcado em um táxi com destino à Vista Chinesa, famoso ponto turístico da capital fluminense.





Ribeiro Filho integra o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), mas está afastado das funções desde maio do ano passado por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O afastamento ocorreu após suspeitas de agressão contra a ex-mulher.





Na época, o caso mobilizou a polícia após vizinhos acionarem agentes para atender uma ocorrência de lesão corporal envolvendo uma mulher. Na ocasião, os agentes tiveram acesso ao imóvel com autorização da própria vítima e de vizinhos. De acordo com testemunhas, o desembargador apresentou comportamento exaltado e agressivo diante da intervenção policial, o que levou os agentes a utilizarem algemas.





O episódio resultou no afastamento cautelar do magistrado pelo CNJ, enquanto os fatos passaram a ser analisados no âmbito disciplinar. O desaparecimento do desembargador é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).





Fonte: Pleno News