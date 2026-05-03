Policial de folga reage a assalto e mata criminoso a tiros

Um policial militar de folga matou a tiros um homem de 25 anos, no Jardim Paulista, bairro da Zona Oeste de São Paulo. O caso aconteceu na região da Rua Augusta, na noite da última quinta-feira (30).





O agente atirou depois de ter o celular roubado pelo suspeito. Conforme informações do boletim de ocorrência, ele caminhava pela via quando foi abordado pelo homem, que mencionou estar armado.





Na sequência, o criminoso roubou o celular do agente, que abriu fogo e disparou contra o suspeito. Os nomes dos envolvidos não foram informados.





O suspeito ainda tentou fugir de motocicleta, mas acabou caindo por conta dos ferimentos. Ele foi socorrido e hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, região central da capital, e não resistiu.





O caso foi registrado como roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial no DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A arma do policial e a moto usada pelo suspeito foram apreendidas para perícia.





*Com informações AE