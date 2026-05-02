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sábado, 2 de maio de 2026

Guarany de Sobral goleia Caucaia por 4 a 1

sábado, maio 02, 2026  Nenhum comentário

O Guarany de Sobral conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado (2) ao derrotar o Caucaia Esporte Clube por 4 a 1, em partida válida pelo Campeonato Cearense Série B. O confronto aconteceu no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira Filho, conhecido como Raimundão.

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e criando oportunidades. O placar terminou empatado em 1 a 1, refletindo a intensidade do jogo.

Na etapa final, o Guarany de Sobral, voltou mais organizado e eficiente. A equipe dominou as ações e conseguiu ampliar o marcador, fechando a partida com uma goleada por 4 a 1.

Com o resultado, o Guarany assume a segunda colocação na tabela, empatado com o Crateús Esporte Clube, sendo superado apenas no critério de saldo de gols. A vitória deixa o time muito próximo de garantir vaga na próxima fase da competição.

O próximo desafio do Cacique do Vale será no sábado (9), contra o Crateús, no Estádio Municipal Juvenal Melo, o Jumelão, em um confronto direto que promete fortes emoções.

A torcida do Guarany comemora o resultado expressivo, que praticamente assegura a classificação da equipe para a sequência do campeonato.

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