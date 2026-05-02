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sábado, 2 de maio de 2026

HOMICÍDIO: MUITA BALA E SANGUE NO BAIRRO VILA RECANTO, EM SOBRAL

sábado, maio 02, 2026  Nenhum comentário

Um homem identificado como Everton Dias Marques, 29 anos, natural de São Paulo, foi executado com vários a tiros na manhã deste sábado, dia 2, no bairro Novo Recanto.

Segundo informações, a vítima estava dormindo em uma rede, na rua João Paulo I, quando foi surpreendida por assassinos. Uma dupla chegou ao local em uma moto; o garupeiro efetuou vários tiros contra Everton. A vítima morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime. O rabecão da Perícia Forense também esteve no local para a remoção do corpo e realização dos procedimentos necessários.

Sobral registra 26 homicídios dolosos no corrente ano!

Segundo informações, a vítima tinha várias passagens pela polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

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