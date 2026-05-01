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sexta-feira, 1 de maio de 2026

Ney Matogrosso critica Lei Rouanet e afirma independência de recursos públicos; vídeo

sexta-feira, maio 01, 2026  Nenhum comentário

O cantor Ney Matogrosso voltou a comentar sobre a Lei Rouanet e afirmou que nunca precisou recorrer a recursos públicos para realizar seus projetos artísticos. A declaração reforça a posição independente do artista ao longo de sua trajetória na música brasileira.

Durante entrevista, o cantor destacou que construiu sua carreira sem depender de incentivos governamentais. Em tom crítico, ele também questionou o funcionamento do mecanismo de financiamento cultural, sugerindo que nem todos os artistas têm acesso igualitário aos recursos disponíveis.

O artista ainda apontou que a distribuição dos incentivos pode favorecer nomes já consolidados, dificultando o acesso para novos talentos. Em declarações anteriores, ele chegou a afirmar que “nunca fez nada com a Lei Rouanet” e que sempre desenvolveu seus trabalhos sem esse tipo de apoio .

A Lei Rouanet, criada em 1991, permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do imposto de renda em projetos culturais aprovados pelo governo federal. O mecanismo é um dos principais instrumentos de fomento à cultura no país, mas frequentemente é alvo de debates e críticas sobre sua aplicação.

Fonte: Folha do Estado

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