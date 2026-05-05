Pesquisa mostra que 90% dos brasileiros apoiam redução da maioridade penal

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (5) pelo instituto Real Time Big Data mostra que a redução da maioridade penal para 16 anos conta com amplo apoio da população brasileira.





Segundo o levantamento, 90% dos entrevistados são favoráveis à medida, enquanto 8% se posicionam contra e 2% não souberam ou preferiram não responder.





O estudo indica que o apoio à proposta atravessa diferentes espectros políticos. Entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 81% se disseram favoráveis à redução, enquanto 16% são contrários. Já entre os apoiadores do senador Flávio Bolsonaro, o índice de concordância chega a 96%.





Os números também são elevados entre eleitores de outros nomes testados. Entre os que indicaram preferência por Ronaldo Caiado, 98% apoiam a medida. Já entre simpatizantes de Renan Santos e Romeu Zema, o percentual de aprovação é de 97% em ambos os casos.





Entre eleitores de Ciro Gomes, o apoio também é majoritário: 84% são favoráveis à proposta, enquanto 14% se posicionam contra.





Para a realização do levantamento, foram entrevistadas 2 mil pessoas em diferentes regiões do país, entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.



