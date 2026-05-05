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terça-feira, 5 de maio de 2026

UNINTA participa da abertura oficial do São João de Sobral com programação cultural e serviços à comunidade.

terça-feira, maio 05, 2026  Nenhum comentário

O Centro Universitário UNINTA estará presente na abertura oficial da temporada de São João em Sobral, que acontece no próximo dia 7 de maio, a partir das 18h, no Boulevard do Arco.

Integrando a programação do evento, o UNINTA levará ao público uma série de ações voltadas à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida, reforçando seu compromisso com a comunidade sobralense.

A abertura do São João contará ainda com apresentações de quadrilhas juninas, show musical do artista Guilherme Dantas e uma variedade de comidas típicas, celebrando a cultura nordestina em um dos períodos mais tradicionais do calendário cultural.

A participação do UNINTA no evento fortalece a conexão da instituição com a cidade, contribuindo ativamente para iniciativas que valorizam a cultura local e promovem cidadania.

Aberto ao público, o evento convida toda a população para celebrar o início das festividades juninas em um momento de integração, tradição e alegria.

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