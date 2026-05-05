Homem tem moto roubada por criminosos armados no bairro Junco, em Sobral

Um cidadão foi vítima de um roubo na noite desta segunda-feira (4), por volta das 23h, no bairro Junco. O crime aconteceu nas proximidades da Drogasil.





De acordo com informações, a vítima foi abordada por criminosos armados com pistolas, que anunciaram o assalto e levaram sua motocicleta. Após a ação, os suspeitos fugiram em rumo ignorado.





Ainda segundo relatos, os assaltantes agiram com violência durante o crime. Apesar do susto, a vítima sofreu apenas ferimentos leves.





Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.