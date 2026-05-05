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terça-feira, 5 de maio de 2026

Homem tem moto roubada por criminosos armados no bairro Junco, em Sobral

terça-feira, maio 05, 2026  Nenhum comentário

Um cidadão foi vítima de um roubo na noite desta segunda-feira (4), por volta das 23h, no bairro Junco. O crime aconteceu nas proximidades da Drogasil.

De acordo com informações, a vítima foi abordada por criminosos armados com pistolas, que anunciaram o assalto e levaram sua motocicleta. Após a ação, os suspeitos fugiram em rumo ignorado.

Ainda segundo relatos, os assaltantes agiram com violência durante o crime. Apesar do susto, a vítima sofreu apenas ferimentos leves.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

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