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terça-feira, 12 de maio de 2026

SINE/IDT de Sobral divulga 117 vagas de emprego; oportunidades para PCDs também estão disponíveis

terça-feira, maio 12, 2026  Nenhum comentário

O posto do SINE/IDT de Sobral está com 117 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

Além das vagas gerais, também há oportunidades exclusivas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Confira as vagas disponíveis:

  • Ajudante de motorista — 01 vaga
  • Analista de recursos humanos — 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha — 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro — 02 vagas
  • Auxiliar de mecânico de autos — 03 vagas
  • Auxiliar de pessoal — 01 vaga
  • Carregador (armazém) — 01 vaga
  • Cobrador externo — 01 vaga
  • Confeiteiro — 01 vaga
  • Consultor de vendas — 04 vagas
  • Cozinheiro geral — 01 vaga
  • Eletricista auxiliar — 01 vaga
  • Empregado doméstico arrumador — 02 vagas
  • Expedidor de mercadorias — 01 vaga
  • Gerente comercial — 02 vagas
  • Gerente de serviço de manutenção — 01 vaga
  • Gerente de supermercado — 01 vaga
  • Instrutor de informática — 01 vaga
  • Marceneiro — 02 vagas
  • Mecânico de manutenção de caminhão a diesel — 03 vagas
  • Motofretista — 01 vaga
  • Motorista de caminhão — 01 vaga
  • Pedreiro — 65 vagas
  • Promotor de vendas — 04 vagas
  • Salgadeiro — 01 vaga
  • Servente de pedreiro — 03 vagas
  • Técnico analista de processos de produção — 01 vaga
  • Técnico de laboratório de análises clínicas — 01 vaga
  • Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
  • Técnico de segurança do trabalho — 01 vaga
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
  • Técnico eletricista — 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
  • Vendedor de consórcio — 01 vaga
  • Vendedor interno — 02 vagas
  • Vendedor pracista — 01 vaga

Total de vagas: 117

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Assistente de vendas — 01 vaga
  • Auxiliar de estoque — 01 vaga
  • Empacotador, a mão — 01 vaga
  • Operador de caixa — 01 vaga

Total de vagas para PCD: 04

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