SINE/IDT de Sobral divulga 117 vagas de emprego; oportunidades para PCDs também estão disponíveis

O posto do SINE/IDT de Sobral está com 117 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.
Além das vagas gerais, também há oportunidades exclusivas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).
Confira as vagas disponíveis:
- Ajudante de motorista — 01 vaga
- Analista de recursos humanos — 01 vaga
- Auxiliar de cozinha — 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro — 02 vagas
- Auxiliar de mecânico de autos — 03 vagas
- Auxiliar de pessoal — 01 vaga
- Carregador (armazém) — 01 vaga
- Cobrador externo — 01 vaga
- Confeiteiro — 01 vaga
- Consultor de vendas — 04 vagas
- Cozinheiro geral — 01 vaga
- Eletricista auxiliar — 01 vaga
- Empregado doméstico arrumador — 02 vagas
- Expedidor de mercadorias — 01 vaga
- Gerente comercial — 02 vagas
- Gerente de serviço de manutenção — 01 vaga
- Gerente de supermercado — 01 vaga
- Instrutor de informática — 01 vaga
- Marceneiro — 02 vagas
- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel — 03 vagas
- Motofretista — 01 vaga
- Motorista de caminhão — 01 vaga
- Pedreiro — 65 vagas
- Promotor de vendas — 04 vagas
- Salgadeiro — 01 vaga
- Servente de pedreiro — 03 vagas
- Técnico analista de processos de produção — 01 vaga
- Técnico de laboratório de análises clínicas — 01 vaga
- Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
- Técnico de segurança do trabalho — 01 vaga
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
- Técnico eletricista — 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
- Vendedor de consórcio — 01 vaga
- Vendedor interno — 02 vagas
- Vendedor pracista — 01 vaga
Total de vagas: 117
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Assistente de vendas — 01 vaga
- Auxiliar de estoque — 01 vaga
- Empacotador, a mão — 01 vaga
- Operador de caixa — 01 vaga
Total de vagas para PCD: 04
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