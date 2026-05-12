SINE/IDT de Sobral divulga 117 vagas de emprego; oportunidades para PCDs também estão disponíveis

O posto do SINE/IDT de Sobral está com 117 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

Além das vagas gerais, também há oportunidades exclusivas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Confira as vagas disponíveis:

Ajudante de motorista — 01 vaga

Analista de recursos humanos — 01 vaga

Auxiliar de cozinha — 01 vaga

Auxiliar de marceneiro — 02 vagas

Auxiliar de mecânico de autos — 03 vagas

Auxiliar de pessoal — 01 vaga

Carregador (armazém) — 01 vaga

Cobrador externo — 01 vaga

Confeiteiro — 01 vaga

Consultor de vendas — 04 vagas

Cozinheiro geral — 01 vaga

Eletricista auxiliar — 01 vaga

Empregado doméstico arrumador — 02 vagas

Expedidor de mercadorias — 01 vaga

Gerente comercial — 02 vagas

Gerente de serviço de manutenção — 01 vaga

Gerente de supermercado — 01 vaga

Instrutor de informática — 01 vaga

Marceneiro — 02 vagas

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel — 03 vagas

Motofretista — 01 vaga

Motorista de caminhão — 01 vaga

Pedreiro — 65 vagas

Promotor de vendas — 04 vagas

Salgadeiro — 01 vaga

Servente de pedreiro — 03 vagas

Técnico analista de processos de produção — 01 vaga

Técnico de laboratório de análises clínicas — 01 vaga

Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga

Técnico de segurança do trabalho — 01 vaga

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga

Técnico eletricista — 01 vaga

Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga

Vendedor de consórcio — 01 vaga

Vendedor interno — 02 vagas

Vendedor pracista — 01 vaga

Total de vagas: 117

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Assistente de vendas — 01 vaga

Auxiliar de estoque — 01 vaga

Empacotador, a mão — 01 vaga

Operador de caixa — 01 vaga

Total de vagas para PCD: 04