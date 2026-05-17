Grave: Brasil já atingiu o "topo" da curva de Laffer

A discussão sobre impostos voltou ao centro do debate econômico brasileiro após a repercussão de um trecho de entrevista divulgado nas redes sociais e em canais do YouTube ligados ao universo de ciência e economia.





Durante a conversa, esse analista econômico convidado do youtuber Sergio Sacani afirmou que o Brasil já teria alcançado o chamado “topo da Curva de Laffer”, teoria econômica que defende a existência de um limite para a capacidade de arrecadação de impostos de um país. Assista ao fim da reportagem.





Segundo o comentarista, aumentar tributos além de determinado ponto deixa de gerar mais receita ao governo e passa a produzir o efeito contrário: redução da atividade econômica, aumento da informalidade e fuga de recursos. Na avaliação dele, esse cenário já estaria acontecendo no Brasil.





“Quanto mais você sobe o imposto, menos você arrecada”, afirmou o entrevistado ao explicar a teoria criada pelo economista americano Arthur Laffer, conhecido por popularizar o conceito nos anos 1970.





A ideia ganhou notoriedade durante o governo de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, dentro da política econômica apelidada de “Reaganomics”, marcada por cortes de impostos e incentivo ao crescimento econômico.





A chamada Curva de Laffer é uma teoria que tenta demonstrar a relação entre alíquota de impostos e arrecadação do governo. O conceito parte de uma lógica simples: se o imposto é zero, o governo não arrecada nada.





Por outro lado, se o imposto chegar a 100%, a atividade econômica tende a desaparecer ou migrar para a informalidade, já que ninguém teria incentivo para produzir ou investir.





Entre esses dois extremos existiria um ponto considerado “ideal”, no qual a arrecadação alcançaria seu máximo. A partir dali, aumentos de impostos passariam a reduzir receitas em vez de ampliá-las.





Durante a entrevista, o analista usou um exemplo prático para explicar sua visão sobre o sistema tributário brasileiro.





Segundo ele, um trabalhador que recebe salário de R$ 10 mil acaba custando cerca de R$ 18 mil para a empresa após encargos e tributos. Mesmo assim, afirma o comentarista, o valor líquido recebido pelo funcionário cairia significativamente após descontos e impostos embutidos no consumo.





Na visão dele, o problema não está apenas no volume de impostos, mas também na percepção de retorno insuficiente em serviços públicos essenciais.





“Em troca, em compensação, você teria educação, segurança e saúde”, disse o convidado. Em seguida, ele argumenta que muitos brasileiros ainda precisam gastar com serviços privados, como plano de saúde, mesmo após a elevada carga tributária.





O analista também afirmou que impostos elevados acabam incentivando práticas como contrabando, informalidade, contratação sem registro e mecanismos para reduzir tributação. Segundo ele, esse ambiente gera distorções econômicas e afeta diretamente trabalhadores e empresários.





Experiências relacionadas à forte corte de impostos ocorreram em países como Irlanda, que reduziu impostos corporativos e atraiu grandes multinacionais de tecnologia, e Estônia, frequentemente citada por adotar um sistema tributário simplificado e digitalizado.





Via portal Diretia Online