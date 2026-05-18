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segunda-feira, 18 de maio de 2026

Dr. Oscar Rodrigues endossa reeleição do sobrinho na presidência da Câmara de Sobral

segunda-feira, maio 18, 2026  Nenhum comentário

A eleição para a presidência da Câmara Municipal de Sobral já está definida. O prefeito Oscar Rodrigues anunciou, em grupo de secretários e aliados, apoio à continuidade do atual presidente do Legislativo, Chico Jóia Júnior, para mais um mandato à frente da Casa.

Na mensagem divulgada, o gestor municipal destacou a intenção de manter a estabilidade e a continuidade dos trabalhos no Legislativo sobralense.

“Senhores vereadores, secretários, comunicadores, interessados na política sobralense e sobralenses em geral, venho lembrar que neste ano teremos a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal. Portanto, visando dirimir qualquer dúvida sobre o tema, indico para o próximo biênio o senhor Francisco Linhares Ponte Júnior, que já vinha desempenhando um trabalho positivo à frente da presidência da Casa. Diante do exposto, solicito a anuência dos senhores vereadores à minha indicação”, afirmou o prefeito na mensagem.

A manifestação movimentou os bastidores da política local e reforçou a articulação em torno da reeleição do atual presidente da Câmara Municipal de Sobral.

Fonte: Portal Politico

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