André Mendonça decreta prisão preventiva do primo de Vorcaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, determinou nesta segunda-feira (18) a conversão da prisão temporária do empresário Felipe Cançado Vorcaro em prisão preventiva. Ele é primo de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.





Felipe havia sido detido no último dia 7, durante a quinta fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal (PF) para investigar um suposto esquema de corrupção e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o banco. Segundo os investigadores, o empresário teria papel central na articulação financeira e societária do grupo.





De acordo com a PF, ele era responsável por conectar decisões estratégicas do núcleo principal às operações financeiras executadas pelas empresas ligadas ao esquema. As investigações também apontam que Felipe é filho de Oscar Vorcaro, diretor da BRGD S.A., empresa citada como origem inicial dos recursos considerados ilícitos.





Na decisão, André Mendonça menciona ainda uma negociação considerada suspeita: a venda de ações avaliadas em cerca de R$ 13 milhões por apenas R$ 1 milhão a uma empresa administrada pelo irmão do senador Ciro Nogueira. A apuração também cita pagamentos mensais de R$ 300 mil ao parlamentar, posteriormente elevados para R$ 500 mil.





Via portal Pleno News