Homicídio é registrado na Margem Esquerda do Rio Acaraú

Um crime de homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira, por volta das 22h30, na margem esquerda do Rio Acaraú, no município de Sobral. De acordo com as primeiras informações, a vítima, um homem identificado pelo prenome de Ronaldo, foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, antes de receber qualquer tipo de socorro.





Ainda conforme informações preliminares, o autor do crime também foi baleado, possivelmente pela própria vítima durante a ação. Mesmo ferido, ele deixou o local e, posteriormente, deu entrada no Hospital Regional Norte (HRN) para receber atendimento médico.





Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas, realizaram o isolamento da área e iniciaram diligências, além de colher informações que possam auxiliar na elucidação do caso.





A Perícia Forense foi acionada para o local para a realização dos procedimentos legais, e o corpo do homem será removido para exames complementares. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação, que busca identificar a autoria, a motivação e a dinâmica do homicídio.





Sobral já contabiliza 103 homicídios dolosos no corrente ano, número que preocupa moradores e evidencia o avanço da violência no município, reforçando os pedidos da população por mais segurança e ações efetivas de combate à criminalidade.





🔎 Mais informações a qualquer momento.