Suspeito de tentar violentar criança segue foragido e causa pânico em Tianguá e região

A divulgação de novas imagens do homem suspeito de tentar violentar uma criança de 10 anos em Tianguá, na região da Ibiapaba, aumentou a apreensão da população. Mesmo após a ampla circulação do material nas redes sociais e em grupos de mensagens, o suspeito continua foragido, deixando moradores de Tianguá e cidades vizinhas em estado de alerta e medo.





De acordo com as informações divulgadas pela TV Ibiapaba, o crime ocorreu por volta do meio-dia da última quarta-feira (17). O indivíduo teria levado a criança para uma área de matagal, sob a promessa de que lhe daria uma bicicleta, momento em que tentou consumar o ato criminoso. A ação foi interrompida graças à intervenção de um homem que passava pelo local, ouviu os gritos do menino e conseguiu resgatá-lo. O suspeito fugiu e, até agora, não foi localizado.





Desde então, populares passaram a se unir em buscas improvisadas em áreas de mata e locais de difícil acesso, na tentativa de localizar o homem. O clima é de pavor, principalmente entre famílias com crianças, que temem novos ataques.





Moradores cobram urgência das forças de segurança e pedem reforço nas buscas, incluindo o uso de helicóptero, para dar apoio aéreo às equipes em terra. Segundo a população, o suspeito é considerado de alta periculosidade, o que aumenta a necessidade de uma resposta rápida e eficaz das autoridades.





A orientação é que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada imediatamente à polícia, evitando tentativas de abordagem por conta própria. As investigações e diligências seguem em andamento.