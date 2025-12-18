As polícias civil e militar prendem homem por perseguir e ameaçar vizinha há dois anos na zona rural de Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, com apoio de policiais militares do COPAC, cumpriu, na data de 18 de dezembro de 2025, um mandado de prisão preventiva contra Clevertom Mesquita Sales, de 35 anos, pelos crimes de importunação sexual e perseguição (stalking).





Os fatos ocorreram na zona rural de Sobral, no distrito de Jordão. De acordo com as investigações, a vítima vinha sendo perseguida desde 2023 pelo investigado, que é seu vizinho. Conforme apurado, o suspeito permanecia com frequência em frente à residência da vítima e, em algumas ocasiões, ao vê-la, exibia o órgão genital e praticava atos obscenos.





Além disso, o homem teria ameaçado a vítima, afirmando que, caso ela conseguisse um namorado, mataria ambos. Diante da gravidade e da recorrência dos crimes, a vítima e seus familiares procuraram o COPAC e a Delegacia de Defesa da Mulher para registrar a ocorrência. A partir disso, foi instaurado Inquérito Policial para apuração dos fatos.





Em razão do risco à integridade da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, e o mandado foi cumprido na residência do suspeito.





Após os procedimentos legais, o preso foi ouvido e encaminhado para audiência de custódia.





Serviço:

Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV)

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral