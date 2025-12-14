Deputada Lia Gomes critica limpeza pública de Sobral e gera reação nas redes sociais; vídeo

A deputada estadual Lia Gomes, irmã do ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes, realizou na data de ontem, dia 13, uma denúncia pública relacionada à limpeza urbana do município de Sobral.

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, a parlamentar esteve na Rua Coronel Ernesto Deocleciano, no Centro da cidade, onde mostrou lixo espalhado pelas calçadas. Na gravação, Lia Gomes criticou a atual gestão municipal, especialmente no que diz respeito ao processo de privatização do serviço de limpeza pública.





Segundo a deputada, a situação registrada no local seria reflexo direto das mudanças adotadas pela nova administração, apontando falhas na execução do serviço e impactos negativos para a população.





No entanto, a denúncia não encontrou respaldo significativo entre os sobralenses. Nas redes sociais, internautas reagiram de forma crítica ao posicionamento da parlamentar, e o episódio rapidamente se transformou em alvo de memes e comentários irônicos, que acabaram viralizando.





A repercussão expôs a polarização do debate em torno da limpeza pública em Sobral e reforçou como o tema segue sendo sensível no cenário político local, especialmente diante da transição administrativa e das mudanças no modelo de gestão dos serviços urbanos. Vídeo IA