CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

BOMBA! MPC desaprova as contas de governo do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, do exercício de 2023

sexta-feira, janeiro 23, 2026  Nenhum comentário

O documento foi assinado pelo procurador Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre.
O Ministério Público de Contas do Ceará (MPC-CE) emitiu um parecer pela desaprovação das contas de governo do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), referente ao ano de 2023. O documento foi assinado pelo procurador Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre.

"Isto posto, opina-se pela emissão de parecer prévio pela DESAPROVAÇÃO das contas, tendo em vista a abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos financeiros disponíveis para lastreá-los. Ademais, opina-se no sentido de que seja representação ao Ministério Público Estadual. É o parecer", diz um trecho do documento.

Confira o documento:

Via portal CN7
https://cn7.com.br/mpc-desaprova-as-contas-de-governo-do-ex-prefeito-de-sobral-ivo-gomes-do-exercicio-de-2023/

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 