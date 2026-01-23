BOMBA! MPC desaprova as contas de governo do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, do exercício de 2023

O documento foi assinado pelo procurador Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre.

O Ministério Público de Contas do Ceará (MPC-CE) emitiu um parecer pela desaprovação das contas de governo do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), referente ao ano de 2023. O documento foi assinado pelo procurador Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre.





"Isto posto, opina-se pela emissão de parecer prévio pela DESAPROVAÇÃO das contas, tendo em vista a abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos financeiros disponíveis para lastreá-los. Ademais, opina-se no sentido de que seja representação ao Ministério Público Estadual. É o parecer", diz um trecho do documento.



Confira o documento:



