Polícia Militar reage a ataque e neutraliza indivíduo armado em Sobral/CE

Na madrugada desta sexta-feira (6), por volta das 3h10, equipes do RAIO, da 1ª Companhia do 4º BPRAIO, realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo na divisa entre os bairros Residencial Nova Caiçara e Terrenos Novos, em Sobral/CE, região marcada por recentes conflitos e disputas territoriais entre facções criminosas.





Durante o patrulhamento, as viaturas 100 e 109 receberam informações do CIOPS de que moradores haviam ouvido barulhos suspeitos e notado cães latindo insistentemente próximos a uma área de mata localizada entre a Rua Bela Vista II e a Quadra 13 do Residencial Caiçara, levantando a suspeita de presença de indivíduos em atitude suspeita no local.





Diante das informações, as equipes realizaram uma incursão tática na área indicada. Durante a progressão, um indivíduo saiu repentinamente da Quadra 13 portando uma arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais militares.





Em face da agressão e do risco iminente à integridade física das equipes, os policiais reagiram, neutralizando o suspeito.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas os policiais realizaram o socorro imediato, conduzindo o indivíduo ao Hospital Regional Norte, em Sobral. Identificado como J. P. R. S., ele deu entrada na unidade ainda com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





A ocorrência foi registrada na Delegacia Municipal de Sobral, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.





➡️ Material apreendido:

• 01 revólver calibre .38, marca Taurus;

• 22 munições calibre .38 intactas;

• 03 munições calibre .38 deflagradas;

• 01 aparelho celular Samsung.





Fonte: Polícia Militar do Ceará