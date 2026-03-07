AGORA: Veja fotos de Vorcaro na prisão

Daniel Vorcaro, dono do banco Master, apareceu com barba e bigode aparados em fotos obtidas com exclusividade pelo Metrópoles. As imagens, capturadas após a prisão do banqueiro em São Paulo, foram feitas no Complexo Penal II de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).





Ao ser preso, Vorcaro passou pelos procedimentos padrões de inclusão no sistema carcerário. Ele teve barba e bigode raspados, além de trocar as roupas civis pelo uniforme da unidade prisional – camiseta branca e calça bege.





Mesmo que o corte de cabelo seja previsto, ele não é obrigatório. “Apesar de ser comum, o corte de cabelo não é uma imposição, mas a remoção da barba, é. Muitos presos pedem para raspar o cabelo com medo de contrair sarna ou piolho”, revelou Fabio Jabá, presidente do Sindicato dos Policiais Penais de São Paulo (Sifuspesp) à reportagem.





Vorcaro foi preso nessa quarta-feira (4/3) pela Polícia Federal (PF) na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades na gestão do Master e um suposto rombo de até R$ 40 bilhões no sistema financeiro.





Ele foi detido na casa onde mora nos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo, e levado para a Superintendência da PF, na zona oeste da capital, onde o cunhado dele, o pastor Fabiano Zettel se entregou no fim da manhã. Zettel é considerado o número 2 no esquema.





Na audiência, foi mantida a prisão preventiva pedida pela PF e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. O magistrado assumiu a relatoria do caso após ser identificada uma relação próxima entre o minsitro Dias Toffoli e os alvos da investigação.





No dia seguinte, nessa quinta-feira (5/3), Vorcaro e Zettel foram transferidos para a Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba. E, nesta sexta-feira (6/3), o dono do Master deixou, sozinho, o sistema penitenciário paulista e foi encaminhado para um presídio federal em Brasília.





Fonte: Diário do Brasil Notícias