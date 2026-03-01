CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 1 de março de 2026

Operação inesperada: mau tempo derruba aeronave suspeita e PM faz megaapreensão de cocaína

domingo, março 01, 2026  Nenhum comentário

Uma aeronave de pequeno porte que transportava mais de meia tonelada de c0caín4 foi apreendida na noite de sábado (28/2), após realizar um pouso forçado em uma área de fazenda no município de João Lisboa, no Sudoeste do Maranhão. A carga está avaliada em cerca de R$ 26 milhões.

O avião, prefixo PT-KRE, havia decolado da cidade de Trinidad, no estado de Beni, na Bolívia, e transportava aproximadamente 515 quilos de c0caín4. O destino final seria São Luís, capital maranhense.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, as fortes chuvas e a baixa visibilidade obrigaram o piloto a realizar uma aterrissagem de emergência em uma propriedade rural na região do povoado Jatobá.

Além das condições climáticas adversas, o combustível da aeronave estaria abaixo do nível considerado seguro para continuar o voo.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a droga acondicionada no interior do avião. Dois homens que estavam na aeronave foram detidos. Eles relataram que o plano inicial era pousar na região de Pinheiro, na Baixada Maranhense, de onde o entorpecente seguiria para São Luís.

Os suspeitos foram conduzidos, junto com a carga apreendida, para a sede da Polícia Federal em Imperatriz, que ficará responsável pela investigação do caso.

Fonte: Metrópoles

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 