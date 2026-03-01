Operação inesperada: mau tempo derruba aeronave suspeita e PM faz megaapreensão de cocaína

Uma aeronave de pequeno porte que transportava mais de meia tonelada de c0caín4 foi apreendida na noite de sábado (28/2), após realizar um pouso forçado em uma área de fazenda no município de João Lisboa, no Sudoeste do Maranhão. A carga está avaliada em cerca de R$ 26 milhões.





O avião, prefixo PT-KRE, havia decolado da cidade de Trinidad, no estado de Beni, na Bolívia, e transportava aproximadamente 515 quilos de c0caín4. O destino final seria São Luís, capital maranhense.





De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, as fortes chuvas e a baixa visibilidade obrigaram o piloto a realizar uma aterrissagem de emergência em uma propriedade rural na região do povoado Jatobá.





Além das condições climáticas adversas, o combustível da aeronave estaria abaixo do nível considerado seguro para continuar o voo.





Ao chegar ao local, os policiais encontraram a droga acondicionada no interior do avião. Dois homens que estavam na aeronave foram detidos. Eles relataram que o plano inicial era pousar na região de Pinheiro, na Baixada Maranhense, de onde o entorpecente seguiria para São Luís.





Os suspeitos foram conduzidos, junto com a carga apreendida, para a sede da Polícia Federal em Imperatriz, que ficará responsável pela investigação do caso.





Fonte: Metrópoles