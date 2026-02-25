Sobral recebe reforço policial após onda de violência em três bairros

A cidade de Sobral recebeu reforço policial nesta quarta-feira, dia 25, após uma sequência de crimes violentos registrados nos bairros Terrenos Novos, Vila União e Caiçara.





De acordo com informações das forças de segurança, equipes do BEPI, COTAR e COTAM foram enviadas para intensificar o patrulhamento e combater a criminalidade nas áreas mais afetadas.





Somente na madrugada desta quarta-feira, Sobral registrou dois homicídios e uma tentativa de homicídio nos bairros citados, aumentando a preocupação da população e mobilizando as autoridades.





A Polícia Civil do Ceará informou que está trabalhando em conjunto com outras forças de segurança para identificar os autores dos crimes, esclarecer a motivação e coibir novas ações criminosas na cidade.





As investigações seguem em andamento, e até o momento ninguém foi preso.





📌 A população pode colaborar com informações anônimas através dos canais oficiais de denúncia.