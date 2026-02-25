Prefeitura de Sobral reabre Ala Interativa do Parque da Luz nesta quinta-feira

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Educação, realiza nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, a reabertura da Ala Interativa do Parque da Luz. O espaço volta a funcionar com foco na experimentação científica, na aprendizagem prática e na aproximação do público com temas da física moderna.





A Ala Interativa reúne 26 estações que abordam conteúdos como Relatividade Geral e Restrita, Gravitação e Luz, oferecendo uma experiência imersiva para estudantes, escolas e visitantes em geral. Entre os equipamentos disponíveis estão a Lente Gravitacional, o Paradoxo dos Gêmeos, a Bicicleta da Relatividade, a Harpa a Laser, o Radiotelescópio, o Pong do Buraco Negro, além de experimentos como Raios da Luz 3D, Micro-ondas e Luz, Capacete de Difração e Microfone e Laser.





Um dos principais atrativos da reabertura é o Holograma de Einstein, que convida o público a interagir com conceitos que marcaram a história da ciência. O espaço também conta com momentos de exploração livre, permitindo maior autonomia dos visitantes durante a experiência.









Saiba mais sobre o Parque da Luz





O Complexo Cultural do Parque da Luz é um equipamento de caráter histórico e científico que preserva a memória das expedições realizadas em 1919, em Sobral, responsáveis pela comprovação da Teoria da Relatividade Geral, formulada por Albert Einstein. Com 25 anos de existência, o Complexo oferece experiências educativas, científicas e culturais gratuitas.





O espaço reúne o Museu do Eclipse, o Observatório Henrique Morize e o Planetário de Sobral. A visitação inclui acervo histórico e recursos interativos sobre o eclipse total do Sol de 1919, a ala interativa com jogos e experimentos científicos, observação de astros com telescópio de última geração e sessões educativas e artísticas em projeção full dome no planetário.









Serviço





Reabertura da Ala Interativa do Parque da Luz

Quinta-feira, 25 de fevereiro

Local: Parque da Luz – Sobral

Horários de visitação:

• Segunda a sexta-feira: das 8h às 12h e das 13h às 17h

• Sábado: das 16h às 20h

• Domingo: das 8h às 12h