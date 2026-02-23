Homem é morto a tiros no bairro Terrenos Novos; Sobral chega ao 11º homicídio doloso em 2026

Um ataque a tiros registrado na manhã desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, resultou na morte de um homem identificado por populares como Thiago, no bairro Terrenos Novos, em Sobral. A vítima ainda chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.





O crime ocorreu nas proximidades do Núcleo de Menores (Zequinha Parente). Segundo informações, Thiago estava na região quando foi atacado por indivíduos não identificados que se aproximaram em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o homem e fugiram logo em seguida, tomando rumo ignorado.





A Polícia Militar realizou diligências na área, mas até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil. Com esse crime, Sobral passa a registrar 11 homicídios dolosos no corrente ano de 2026.