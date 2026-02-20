Tentativa de homicídio deixa homem ferido no bairro Terrenos Novos, em Sobral

Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta sexta-feira (20) no bairro Terrenos Novos, em Sobral, mobilizando equipes de saúde e segurança pública.





De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por cerca de seis disparos de arma de fogo. Após o ataque, ela foi socorrida inicialmente para o Centro de Saúde da Família do bairro, onde recebeu os primeiros atendimentos.





A movimentação chamou a atenção de moradores. A área foi isolada pelas forças de segurança, e um grande número de pessoas se concentrou em frente à unidade de saúde acompanhando a situação.





Em seguida, a vítima foi transferida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde deverá receber atendimento especializado.



