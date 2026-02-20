Confira as 87 vagas de emprego disponíveis em Sobral nesta semana pelo IDT

Moradores de Sobral que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho podem conferir as novas vagas disponibilizadas pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Ao todo, são 56 vagas para ampla concorrência e 31 vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Os interessados devem comparecer ao posto do IDT/SINE em Sobral, localizado na Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro (VAPT VUPT), ou enviar currículo para vagas.sobral@idt.org.br , colocando o nome da vaga pretendida no assunto do e-mail. Informações pelo telefone (85) 2180-6223.

📌 Vagas disponíveis – Ampla concorrência (56 vagas)

Agente de vendas de serviços – 08

Assessor de microcrédito – 01

Assistente administrativo – 01

Atendente de lojas – 02

Atendente de telemarketing – 01

Auxiliar de cozinha – 01

Bobinador eletricista – 01

Cabeleireiro escovista – 01

Camareira de hotel – 01

Costureira em geral – 02

Cozinheiro de restaurante – 01

Cozinheiro do serviço doméstico – 01

Eletricista auxiliar – 01

Impressor flexográfico – 01

Impressor serigráfico – 02

Marceneiro – 01

Mecânico de motor a diesel – 01

Montador de móveis de madeira – 01

Motofretista – 01

Motorista de automóveis – 01

Motorista entregador – 01

Nutricionista – 01

Operador de caixa – 02

Operador de empilhadeira – 01

Operador de vendas (lojas) – 01

Pizzaiolo – 01

Profissional de educação física na saúde – 01

Recepcionista de hotel – 01

Recepcionista secretária – 01

Representante comercial autônomo – 05

Salgadeiro – 01

Servente de obras – 01

Soldador – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 01

Vendedor pracista – 01

Vigia noturno – 01

Zelador – 03

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (31 vagas)

Armador de estrutura de concreto – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

👉 Dica do Sobral 24 Horas: leve documentos pessoais, currículo atualizado e, se possível, certificados de cursos. As vagas podem ser preenchidas rapidamente, então é importante procurar atendimento o quanto antes.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis