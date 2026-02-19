PRF intercepta veículo com 20 kg de maconha na BR-230 e prende suspeito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 20 quilos de maconha durante uma fiscalização da Operação Carnaval 2026, realizada na BR-230, no município de Farias Brito, no Interior do Ceará. A ação ocorreu por volta das 18h05 da Quarta-feira de Cinzas (18), no km 112 da rodovia, em operação integrada com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).





Conforme a PRF, um veículo de passeio com dois ocupantes foi abordado durante a fiscalização de retorno do feriado. No automóvel estavam um condutor de 30 anos e um passageiro de 22 anos. Durante a inspeção no interior do carro, os policiais perceberam uma sacola posicionada no assoalho do banco traseiro, o que motivou uma vistoria mais detalhada. Dentro da embalagem, foram encontrados 24 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 20 quilos do entorpecente.





Questionado, o motorista informou que seguia para o município de Acopiara e declarou atuar como motorista por aplicativo. Ele afirmou não ter conhecimento da droga transportada e disse não possuir vínculo com o passageiro. Já o passageiro não apresentou informações sobre o destino da carga nem sobre o responsável pelo entorpecente.









Diante do flagrante, o veículo, a droga e os dois homens foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Juazeiro do Norte, onde o motorista prestou depoimento e foi liberado. O passageiro permaneceu detido e foi autuado por tráfico de drogas. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem e o destino do entorpecente.





Via portal CN7