quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

Homem é morto a tiros no bairro Terrenos Novos

Um crime de homicídio a bala foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (18) nas proximidades de um um lava jato localizado no bairro Terrenos Novos, em Sobral.

Segundo informações preliminares, dois indivíduos em uma motocicleta chegaram ao estabelecimento e efetuaram vários disparos contra um homem que estava no local. A vítima foi identificada como Francisco Cleumir do Nascimento Alves, 30 anos. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da ocorrência.

Após o crime, os suspeitos fugiram em rumo ignorado. Equipes da Polícia Militar do Ceará estiveram no local, isolaram a área e aguardaram a chegada da Perícia Forense.

A Polícia Civil do Ceará ficará responsável pelas investigações para apurar a autoria e a motivação do crime.

Sobral registra o 8º homicídio doloso no corrente ano.

Mais informações a qualquer momento.

