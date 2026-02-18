Governador Elmano comemora “menores índices de violência da história” durante Carnaval no CE

O governador Elmano de Freitas afirmou nesta quarta-feira (18) que o Estado encerrou o período do Carnaval com "um dos menores índices de violência da história". A informação foi compartilhada pelo chefe do Executivo cearense em coletiva de imprensa, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.





"Esse é o Carnaval menos violento no Ceará nos últimos 17 anos. Um Carnaval que apresentou ocupação hoteleira de cerca de 90%. Tivemos redução no números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em 33,33%; redução de roubos em 58,57%; redução de furtos em 39,65%; redução de crimes sexuais em 59%; além da queda no número de roubos (62,18%) e furtos (32,1%) de aparelhos celulares. Por meio do Meu Celular, mais de 12 mil aparelhos já foram devolvidos para seus donos", afirmou Elmano.





No feriadão do Carnaval deste ano foram registradas 24 ocorrências de mortes violentas (CVLI), enquanto no mesmo período do ano passado, foram 36 CVLIs. Em relação ao número de roubos, o feriado momino 133 casos este ano em todo o Ceará, já no ano passado foram contabilizados 321 CVPs. Quanto aos registros de furtos, o feriado deste ano apresentou 513 ocorrências e no mesmo período do ano passado foram 850. Outro indicador que apresentou redução foi o de crimes sexuais, com nove vítimas no Carnaval deste ano e 22 casos no mesmo período do ano passado.





Outro número ressaltado pelo chefe do Executivo Estadual foi a queda do número de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais, com seis vítimas fatais, representando uma diminuição de 65%, quando no feriado do ano passado foram registradas 17 mortes em rodovias estaduais . "Registramos também uma boa redução nos acidentes de trânsito, com a participação da nossa Polícia Rodoviária (PRE). Agradeço também ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas BRs. Esses números demonstram a importância", disse.



