Escola que homenageou Lula é rebaixada no Carnaval do Rio

A Acadêmicos de Niterói, que levou para a avenida um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi rebaixada no carnaval do Rio de Janeiro.





Estreante no Grupo Especial, a escola terminou a apuração na última colocação após acumular notas baixas em praticamente todos os quesitos.





Desde o início da leitura das notas, a agremiação apareceu nas últimas posições e confirmou um cenário que já vinha sendo apontado por analistas do carnaval, que a colocavam como uma das principais candidatas ao rebaixamento. Com o resultado, a Niterói, que havia subido neste ano, retorna à Série Ouro em 2027.





No quesito enredo — justamente o que tratava da homenagem a Lula —, a escola não conseguiu atingir a pontuação máxima. As notas atribuídas pelos jurados foram 9,8; 9,6; 9,7 e 9,8, insuficientes para evitar a queda. Ela totalizou 264,6 pontos. A campeã do carnaval foi a Viradouro, seguida pela Beija-Flor, Vila Isabel, Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense.





A Niterói também foi punida por problemas na dispersão de seu desfile na Marquês de Sapucaí. Segundo a Liesa, a escola recebeu multa de R$ 80 mil, mas não perdeu pontos. A Portela foi penalizada pelo mesmo motivo.





Primeira a desfilar no domingo (15/2), a Acadêmicos de Niterói apresentou o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.





No entanto, a escola enfrentou dificuldades para retirar seus carros alegóricos da Praça da Apoteose, o que comprometeu a dispersão da Imperatriz Leopoldinense, que vinha logo em seguida.





O problema provocou um atraso superior a uma hora no desfile da Portela e impactou toda a programação da primeira noite. A Mangueira, que estava prevista para entrar na avenida às 2h30, só começou a desfilar por volta das 4h da manhã, já com o dia amanhecendo. (Foto: Palácio do Planalto)