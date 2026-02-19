CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Filho é morto e pai fica ferido em ataque a tiros no Alto de Cristo, em Sobral

Um ataque a tiros registrado na manhã desta quinta-feira, 19 de fevereiro, deixou um homem morto e outro ferido no bairro Alto de Cristo, em Sobral.

De acordo com informações preliminares, pai e filho foram alvejados dentro da própria residência, localizada na Rua Coronel Sabino Guimarães. O filho, identificado como Antônio Evaldo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o pai foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral para atendimento médico.

Até o momento, a polícia não divulgou a identidade do pai nem detalhes sobre a motivação do crime. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Com este registro, Sobral já contabiliza nove homicídios dolosos somente neste ano, aumentando a preocupação com a violência no município.

Mais informações a qualquer momento.

