Filho é morto e pai fica ferido em ataque a tiros no Alto de Cristo, em Sobral

Um ataque a tiros registrado na manhã desta quinta-feira, 19 de fevereiro, deixou um homem morto e outro ferido no bairro Alto de Cristo, em Sobral.





De acordo com informações preliminares, pai e filho foram alvejados dentro da própria residência, localizada na Rua Coronel Sabino Guimarães. O filho, identificado como Antônio Evaldo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o pai foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral para atendimento médico.





Até o momento, a polícia não divulgou a identidade do pai nem detalhes sobre a motivação do crime. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.





Com este registro, Sobral já contabiliza nove homicídios dolosos somente neste ano, aumentando a preocupação com a violência no município.



