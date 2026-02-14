EM SOBRAL: ataque a tiros no Parque Santo Antônio deixa um morto e vários feridos

Na noite deste sábado, dia 14, várias pessoas foram feridas a bala no bairro Parque Santo Antônio, nas proximidades da Policlínica. Um homem morreu no local, conforme as primeiras informações apuradas pela reportagem.





A Polícia Militar está isolando a área e aguarda a chegada da perícia para os procedimentos necessários. Já a Polícia Civil realiza diligências na região para identificar suspeitos e esclarecer a motivação do ataque.





Ainda não há confirmação oficial sobre o número total de pessoas baleadas. Algumas vítimas foram socorridas para unidades de saúde próximas.





Sobral registra o 8º homicídio doloso no corrente ano!





A reportagem segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que houver atualização oficial das autoridades.