CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sábado, 14 de fevereiro de 2026

EM SOBRAL: ataque a tiros no Parque Santo Antônio deixa um morto e vários feridos

sábado, fevereiro 14, 2026  Nenhum comentário

Na noite deste sábado, dia 14, várias pessoas foram feridas a bala no bairro Parque Santo Antônio, nas proximidades da Policlínica. Um homem morreu no local, conforme as primeiras informações apuradas pela reportagem.

A Polícia Militar está isolando a área e aguarda a chegada da perícia para os procedimentos necessários. Já a Polícia Civil realiza diligências na região para identificar suspeitos e esclarecer a motivação do ataque.

Ainda não há confirmação oficial sobre o número total de pessoas baleadas. Algumas vítimas foram socorridas para unidades de saúde próximas.

Sobral registra o 8º homicídio doloso no corrente ano!

A reportagem segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que houver atualização oficial das autoridades.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 