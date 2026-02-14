Racha entre Ciro e Cid se aprofunda após apoio de Cid a Elmano

Cid reafirma publicamente o apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas.

Quem via com ceticismo o rompimento político entre Ciro Gomes e Cid Gomes começa a se convencer de que os irmãos devem seguir em lados opostos nas eleições de 2026. A divulgação recente de uma fala do senador cearense sobre a possibilidade de assumir a coordenação da campanha reafirma publicamente o apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas.





Após retornar de viagem ao Japão, Cid garantiu estar disposto a atuar diretamente na campanha do chefe do Executivo estadual. Segundo ele, sua presença na linha de frente amplia as possibilidades políticas e reforça o compromisso com a continuidade do atual governo. “Certeza que a minha disposição de estar na linha de frente na campanha do ano que vem abre todas as possibilidades e eu defendo a reeleição do Elmano. Se o papel que querem é coordenar a campanha, podem ter certeza que farei isso com todas minhas forças”, declarou.









A manifestação pública aprofunda o distanciamento entre os irmãos, que já vinham demonstrando divergências políticas.





Nos bastidores, aliados avaliam que o posicionamento de Cid consolida seu alinhamento com o grupo governista e antecipa as articulações para a próxima disputa eleitoral no Ceará. Por outro lado, as estratégias da oposição ganham novos traços na busca de apoio de lideranças que ainda não se posicionaram em diferentes regiões do Estado.





