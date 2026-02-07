Uma mulher cai jaula de leões em zoológico na Índia e o inesperado acontece; VEJA VÍDEO

Uma visita rotineira a um zoológico na Índia terminou em momentos de tensão após uma mulher cair acidentalmente na jaula dos leões. O incidente ocorreu quando a visitante se apoiou na grade de proteção, perdeu o equilíbrio e acabou dentro do recinto, ficando frente a frente com o animal em questão de segundos.





Imagens gravadas por pessoas que estavam no local registraram o clima de pânico entre os visitantes. O público reagiu com silêncio e gritos ao ver o leão se aproximar da mulher, que permaneceu imóvel. Apesar da situação extrema, o animal apenas se aproximou para cheirá-la e, em seguida, se afastou. Segundo informações divulgadas, o leão havia sido alimentado pouco antes e, por viver em cativeiro, teria confundido a mulher com um tratador.





Os funcionários do zoológico agiram rapidamente para realizar o resgate com segurança. O leão foi sedado como medida preventiva, e a visitante foi retirada sem ferimentos. O caso reforça o alerta sobre a importância de seguir rigorosamente as normas de segurança em ambientes que abrigam animais silvestres, mesmo em locais considerados controlados. Com informações do Diário Brasil Notícias.





VEJA VÍDEO: