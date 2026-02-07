Obra inacabada do governo Dilma será demolida em SC: “não serve para nada, a não ser chacota”

O viaduto inacabado sobre a SC-415, em São Francisco do Sul, conhecido popularmente como “mesa de sinuca gigante”, será demolido após mais de uma década de abandono. A obra foi iniciada em 2011, durante o governo da então presidente Dilma Rousseff, sob responsabilidade do DNIT.





O viaduto fazia parte do projeto do contorno ferroviário do município, no Litoral Norte de Santa Catarina. As obras foram interrompidas ainda naquela década após a identificação de solos moles no traçado, segundo o DNIT. Desde então, a estrutura permaneceu inacabada, sem acessos e sem qualquer função prática.





Com o passar dos anos, o local deixou de ser apenas um problema de engenharia e passou a se tornar símbolo de abandono. A estrutura ganhou o apelido de “mesa de sinuca gigante” e, de forma irônica, passou a ter localização própria no Google Maps, com direito a avaliações, comentários e fotos, muitas delas em tom de chacota.





Após sucessivos impasses, o DNIT e o Governo de Santa Catarina firmaram um acordo de cooperação técnica que transfere à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) a responsabilidade pela demolição. A medida busca alinhar a retirada do viaduto com o projeto de duplicação da SC-415, que ainda está em fase de elaboração.





A decisão pela demolição ganhou força após trincas visíveis na estrutura levarem à interdição parcial da rodovia, em julho. Técnicos classificaram o viaduto como instável, e a circulação sob a obra foi restringida por segurança.





O governador Jorginho Mello (PL) se posicionou publicamente a favor da demolição, afirmando que a estrutura não tinha mais utilidade nem condições de segurança.





A SIE informou que, assim que o acordo for oficialmente finalizado, será iniciado o processo para a demolição. O viaduto integra os trechos remanescentes do Lote 1 da duplicação da BR-280, que também segue em reavaliação pelo DNIT, com previsão de nova licitação após a conclusão dos projetos executivos.





Fonte: Jornal Razão