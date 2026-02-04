VÍDEO: estarrecedor! Denúncia aponta possível cobrança de facç4o crimin0sa na venda de água em Sobral; comerciante fecha as portas

Um relato que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens nesta semana tem causado indignação e preocupação entre moradores de Sobral, no Norte do Ceará. Um cidadão sobralense denunciou um suposto esquema envolvendo organização criminosa, comerciantes locais e a comercialização de água mineral no município.





Segundo o denunciante, informações já vinham sendo comentadas de que uma facção criminosa estaria coagindo fornecedores de água a fechar seus estabelecimentos ou a pagar propina para continuar funcionando. O relato aponta que essa prática teria se consolidado, com a imposição de que comerciantes e consumidores só comprem água de uma empresa específica, identificada como “XXXXXXX”, localizada no bairro Dom José.





O cidadão afirma que consome o produto há cerca de três anos, pagando tradicionalmente o valor de R$ 6,00 por garrafão. No entanto, foi surpreendido recentemente com um reajuste para R$ 7,50. Ao questionar o motivo do aumento, teria recebido a informação de que R$ 1,50 por unidade estaria sendo destinado à facção criminosa.





Indignado, o denunciante afirma que não pretende contribuir, direta ou indiretamente, com o crim3 org4nizado.





O caso, se confirmado, é extremamente grave e reforça a necessidade de atuação urgente dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público e das autoridades competentes, para apurar os fatos, proteger comerciantes e consumidores e coibir qualquer tentativa de domínio do crime organizado sobre a economia local.





Até o momento, não há confirmação oficial por parte das autoridades sobre a veracidade das acusações. A população é orientada a formalizar denúncias pelos canais oficiais, como o Disque-Denúncia 181, garantindo sigilo e contribuindo para as investigações.