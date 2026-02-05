Operação das forças de segurança resulta na prisão de sete suspeitos por extorsão no fornecimento de água em Sobral

A situação de extorsão envolvendo o fornecimento de água em Sobral teve um importante desdobramento nesta semana. Em uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, realizada ontem, sete criminosos foram presos suspeitos de integrar um esquema de intimidação e controle ilegal do comércio de água no município.





De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, todos os presos responderão pelo crime de organização criminosa, previsto na legislação brasileira. As investigações apontam que o grupo atuava ameaçando comerciantes, impondo regras ilegais e exigindo pagamentos para permitir o funcionamento dos estabelecimentos, prática que gerou medo e insegurança entre trabalhadores e consumidores.





A ação representa um passo significativo no enfrentamento ao crime organizado e reforça o compromisso das forças de segurança com a proteção da população e da livre atividade econômica em Sobral.





As autoridades destacam que a colaboração da população é fundamental para o avanço das investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima e segura por meio do:





📞 Disque Denúncia 181

📱 WhatsApp da Secretaria da Segurança: (85) 3101-0181





Qualquer informação, por menor que pareça, pode ajudar a identificar outros envolvidos e fortalecer o combate a esse tipo de crime.