segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

SINE/IDT de Sobral disponibiliza 104 vagas de emprego em diversas áreas

O SINE/IDT de Sobral está com 104 vagas de emprego abertas para esta semana, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o compromisso com a inclusão no mercado de trabalho.

📌 Vagas para o público em geral – 73 oportunidades

As vagas estão distribuídas nas seguintes ocupações:

  • Açougueiro (01)

  • Analista de crédito – instituições financeiras (01)

  • Assessor de microcrédito (01)

  • Atendente de balcão (01)

  • Auxiliar contábil (01)

  • Auxiliar de escrituração fiscal (01)

  • Auxiliar de linha de produção (16)

  • Auxiliar de marceneiro (01)

  • Auxiliar nos serviços de alimentação (01)

  • Balconista (01)

  • Bobinador – eletricista (01)

  • Bordador à máquina (01)

  • Camareira de hotel (01)

  • Chapeiro (01)

  • Consultor de vendas (02)

  • Controlador de pragas (01)

  • Costureira em geral (02)

  • Cozinheiro de restaurante (02)

  • Desenhista projetista de construção civil (01)

  • Desenvolvedor de sustentação de TI (01)

  • Eletricista auxiliar (01)

  • Eletricista de instalações prediais (01)

  • Estoquista (01)

  • Garçom (02)

  • Impressor serigráfico (02)

  • Lubrificador de veículos automotores (01)

  • Marceneiro (01)

  • Mecânico de automóvel (01)

  • Montador de móveis de madeira (01)

  • Motorista carreteiro (01)

  • Motorista entregador (02)

  • Pasteleiro (01)

  • Pizzaiolo (01)

  • Professor de língua inglesa (01)

  • Representante comercial autônomo (02)

  • Representante de produtos farmacêuticos (01)

  • Revisor de tecidos acabados (01)

  • Salgadeiro (01)

  • Soldador (01)

  • Técnico de operações de telecomunicações (01)

  • Técnico de vendas (02)

  • Vendedor de comércio varejista (02)

  • Vendedor de serviços (02)

  • Vendedor porta a porta (05)

♿ Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 31 oportunidades

  • Armador de estrutura de concreto (01)

  • Auxiliar de linha de produção (30)

📍 Atendimento e agendamento

Para maior conforto e segurança, o SINE/IDT solicita que os trabalhadores agendem previamente o seu atendimento. Em caso de não agendamento, o atendimento ficará sujeito a encaixe, de acordo com a disponibilidade do momento.

O agendamento pode ser realizado por meio do portal www.idt.org.br.
Já para quem optar pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem realizar o agendamento através do link:

👉 Fique atento: as vagas podem sofrer alterações ou serem preenchidas a qualquer momento.

Fonte: 

https://idt.org.br/vagas-disponiveis

