SINE/IDT de Sobral disponibiliza 104 vagas de emprego em diversas áreas

O SINE/IDT de Sobral está com 104 vagas de emprego abertas para esta semana, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o compromisso com a inclusão no mercado de trabalho.

📌 Vagas para o público em geral – 73 oportunidades

As vagas estão distribuídas nas seguintes ocupações:

Açougueiro (01)

Analista de crédito – instituições financeiras (01)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de balcão (01)

Auxiliar contábil (01)

Auxiliar de escrituração fiscal (01)

Auxiliar de linha de produção (16)

Auxiliar de marceneiro (01)

Auxiliar nos serviços de alimentação (01)

Balconista (01)

Bobinador – eletricista (01)

Bordador à máquina (01)

Camareira de hotel (01)

Chapeiro (01)

Consultor de vendas (02)

Controlador de pragas (01)

Costureira em geral (02)

Cozinheiro de restaurante (02)

Desenhista projetista de construção civil (01)

Desenvolvedor de sustentação de TI (01)

Eletricista auxiliar (01)

Eletricista de instalações prediais (01)

Estoquista (01)

Garçom (02)

Impressor serigráfico (02)

Lubrificador de veículos automotores (01)

Marceneiro (01)

Mecânico de automóvel (01)

Montador de móveis de madeira (01)

Motorista carreteiro (01)

Motorista entregador (02)

Pasteleiro (01)

Pizzaiolo (01)

Professor de língua inglesa (01)

Representante comercial autônomo (02)

Representante de produtos farmacêuticos (01)

Revisor de tecidos acabados (01)

Salgadeiro (01)

Soldador (01)

Técnico de operações de telecomunicações (01)

Técnico de vendas (02)

Vendedor de comércio varejista (02)

Vendedor de serviços (02)

Vendedor porta a porta (05)

♿ Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 31 oportunidades

Armador de estrutura de concreto (01)

Auxiliar de linha de produção (30)

📍 Atendimento e agendamento

Para maior conforto e segurança, o SINE/IDT solicita que os trabalhadores agendem previamente o seu atendimento. Em caso de não agendamento, o atendimento ficará sujeito a encaixe, de acordo com a disponibilidade do momento.

O agendamento pode ser realizado por meio do portal www.idt.org.br .

Já para quem optar pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem realizar o agendamento através do link: https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/

👉 Fique atento: as vagas podem sofrer alterações ou serem preenchidas a qualquer momento.

Fonte: