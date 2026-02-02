SINE/IDT de Sobral disponibiliza 104 vagas de emprego em diversas áreas

O SINE/IDT de Sobral está com 104 vagas de emprego abertas para esta semana, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o compromisso com a inclusão no mercado de trabalho.
📌 Vagas para o público em geral – 73 oportunidades
As vagas estão distribuídas nas seguintes ocupações:
-
Açougueiro (01)
-
Analista de crédito – instituições financeiras (01)
-
Assessor de microcrédito (01)
-
Atendente de balcão (01)
-
Auxiliar contábil (01)
-
Auxiliar de escrituração fiscal (01)
-
Auxiliar de linha de produção (16)
-
Auxiliar de marceneiro (01)
-
Auxiliar nos serviços de alimentação (01)
-
Balconista (01)
-
Bobinador – eletricista (01)
-
Bordador à máquina (01)
-
Camareira de hotel (01)
-
Chapeiro (01)
-
Consultor de vendas (02)
-
Controlador de pragas (01)
-
Costureira em geral (02)
-
Cozinheiro de restaurante (02)
-
Desenhista projetista de construção civil (01)
-
Desenvolvedor de sustentação de TI (01)
-
Eletricista auxiliar (01)
-
Eletricista de instalações prediais (01)
-
Estoquista (01)
-
Garçom (02)
-
Impressor serigráfico (02)
-
Lubrificador de veículos automotores (01)
-
Marceneiro (01)
-
Mecânico de automóvel (01)
-
Montador de móveis de madeira (01)
-
Motorista carreteiro (01)
-
Motorista entregador (02)
-
Pasteleiro (01)
-
Pizzaiolo (01)
-
Professor de língua inglesa (01)
-
Representante comercial autônomo (02)
-
Representante de produtos farmacêuticos (01)
-
Revisor de tecidos acabados (01)
-
Salgadeiro (01)
-
Soldador (01)
-
Técnico de operações de telecomunicações (01)
-
Técnico de vendas (02)
-
Vendedor de comércio varejista (02)
-
Vendedor de serviços (02)
-
Vendedor porta a porta (05)
♿ Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 31 oportunidades
-
Armador de estrutura de concreto (01)
-
Auxiliar de linha de produção (30)
📍 Atendimento e agendamento
Para maior conforto e segurança, o SINE/IDT solicita que os trabalhadores agendem previamente o seu atendimento. Em caso de não agendamento, o atendimento ficará sujeito a encaixe, de acordo com a disponibilidade do momento.
👉 Fique atento: as vagas podem sofrer alterações ou serem preenchidas a qualquer momento.
Fonte:
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria