quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 169 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente de vendas de serviços 01

Ajudante de obras 04

Armador de estrutura de concreto 20

Assessor de microcrédito 01

Atendente de balcão 01

Atendente de mesa 01

Atendente do setor de frios e laticínios 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de escrituração fiscal 01

Auxiliar de limpeza 02

Auxiliar de pessoal 01

Auxiliar em saúde bucal 01

Bobinador - eletricista 01

Bordador, à máquina 01

Carpinteiro 25

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01

Chapeiro 01

Consultor de vendas 13

Controlador de pragas 01

Costureira em geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 01

Fiscal de prevenção de perdas 04

Garçom 02

Impressor serigráfico 02

Jardineiro 02

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Marceneiro 01

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Montador de móveis de madeira 01

Motofretista 02

Motorista carreteiro 01

Motorista de caminhão 01

Motorista entregador 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 35

Pizzaiolo 01

Professor de língua inglesa 01

Recepcionista atendente 01

Recepcionista, em geral 01

Representante comercial autônomo 01

Representante de produtos farmacêuticos 01

Salgadeiro 01

Soldador 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de vendas 02

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta 06

Vigia noturno 01

Total 168

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Repositor - em supermercados 01

Total 01

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

