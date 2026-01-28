SINE/CE OFERECE 169 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente de vendas de serviços 01
Ajudante de obras 04
Armador de estrutura de concreto 20
Assessor de microcrédito 01
Atendente de balcão 01
Atendente de mesa 01
Atendente do setor de frios e laticínios 01
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de escrituração fiscal 01
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de pessoal 01
Auxiliar em saúde bucal 01
Bobinador - eletricista 01
Bordador, à máquina 01
Carpinteiro 25
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01
Chapeiro 01
Consultor de vendas 13
Controlador de pragas 01
Costureira em geral 02
Desenhista projetista de construção civil 01
Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 01
Fiscal de prevenção de perdas 04
Garçom 02
Impressor serigráfico 02
Jardineiro 02
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Marceneiro 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Montador de móveis de madeira 01
Motofretista 02
Motorista carreteiro 01
Motorista de caminhão 01
Motorista entregador 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 35
Pizzaiolo 01
Professor de língua inglesa 01
Recepcionista atendente 01
Recepcionista, em geral 01
Representante comercial autônomo 01
Representante de produtos farmacêuticos 01
Salgadeiro 01
Soldador 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de vendas 02
Vendedor de comércio varejista 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 03
Vendedor porta a porta 06
Vigia noturno 01
Total 168
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Repositor - em supermercados 01
Total 01
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria