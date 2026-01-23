Pai m4ta o próprio filho de quatro anos de idade, em Manaus; veja vídeo

Um crime de extrema brutalidade chocou moradores da rua São Marçal, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, nesta quinta-feira (22). Um homem identificado como Fernando Batista de Melo, de 48 anos, é apontado pela polícia como autor do assassinato do próprio filho, um menino de apenas 4 anos de idade.





De acordo com as informações o crime ocorreu após uma discussão entre o suspeito e a mãe da criança. Em meio ao desentendimento, Fernando teria atacado o filho, jogando o filho contra a parede e desferindo diversas facadas que levaram a criança à morte ainda no local.





Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta, modelo Honda CG 160, de placa TSF 5B46, tomando rumo desconhecido. A Polícia Civil realizou diligências na região, mas até o momento o suspeito não foi localizado.





O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O delegado Fábio Silva, responsável pelas investigações, destacou a gravidade do crime e afirmou que as forças de segurança estão mobilizadas para capturar o autor.





“Trata-se de um crime bárbaro, que causa revolta e comoção. Desde o momento em que tomamos conhecimento do ocorrido, nossas equipes estão em campo para localizar o suspeito e garantir que ele seja responsabilizado com o máximo rigor da lei”, afirmou o delegado.





A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Fernando Batista de Melo seja repassada, de forma anônima, por meio do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública. O caso segue sob investigação. Com informações de CM7.





Confira reportagem: