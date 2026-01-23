Vaza encontro secreto de Toffoli com banqueiro; Assista

O resort Tayayá, situado em Ribeirão Claro, no norte do Paraná, foi usado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli como local discreto para encontros com políticos, banqueiros e empresários de grande influência econômica.





Informações obtidas pela coluna da jornalista Andreza Matais, do portal Metrópoles, detalham a dinâmica dessas reuniões realizadas em uma área exclusiva do empreendimento, às margens da represa de Xavantes, na divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo.





Um dos encontros registrados ocorreu em 25 de janeiro de 2023. De acordo com a descrição das imagens analisadas pela colunista, Toffoli aparece vestindo roupas informais — camiseta, bermuda e chinelos — enquanto aguardava convidados em um heliponto privativo dentro do resort.





Na ocasião, pousou no local um helicóptero modelo Eurocopter AS365 Dauphin, avaliado em aproximadamente US$ 12 milhões, o equivalente a cerca de R$ 64,8 milhões pela cotação atual.





A aeronave, identificada pelo prefixo PT-PCT, referência ao banco BTG Pactual, transportava dois nomes de peso do setor financeiro e industrial: o empresário Luiz Pastore, controlador do grupo metalúrgico Ibrame, e o banqueiro André Esteves, fundador do BTG.





Ainda segundo o registro, a recepção foi marcada por gestos de proximidade, com abraços e cumprimentos calorosos entre o ministro e os empresários. Após o desembarque, os participantes foram vistos reunidos de forma descontraída nos jardins do resort, conversando em círculo e segurando copos de bebida.





Conforme a apuração de Andreza Matais, o episódio não foi pontual. O Tayayá teria sido utilizado em outras ocasiões por Toffoli como espaço para receber autoridades públicas e representantes do alto empresariado, funcionando como um ambiente de articulação política e econômica distante dos compromissos oficiais e da rotina institucional de Brasília.





Um dos homens mais poderosos e ricos do país, André Esteves é próximo de ministros do Supremo, do Executivo e do Tribunal de Contas da União. O banqueiro tem diversos negócios que podem ser impactados por decisões da mais alta Corte do país — embora ele mesmo não tivesse, à época, nenhum processo seu ou do BTG sob relatoria de Toffoli.





Pastore também mantém relações próximas com figuras influentes da política e do meio empresarial. Ele atua nos setores de metalurgia, importação, indústria e administração de imóveis.





(Foto: STF; Fonte: Times Brasil; Metrópoles)

