Homem morre após confronto com policiais do BEPI/COTAR em Coreaú/CE

Um homem morreu neste sábado (7) após uma troca de tiros com policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI/COTAR), no município de Coreaú/CE.





A vítima foi identificada como José Jeilson Justino da Costa, de 33 anos, natural de Maraújo/CE, residente no bairro Dom Benedito. Segundo informações, durante a ação policial houve confronto armado entre o suspeito e os policiais.





José Jeilson foi socorrido pela própria equipe policial e encaminhado ao Hospital Dr. Fernando Teles Camilo, mas já chegou à unidade hospitalar sem vida.





De acordo com relatos, ele era conhecido pelo apelido de “Talibã”. As circunstâncias do confronto e demais detalhes da ocorrência serão investigados pelas autoridades competentes.





José Jailson tinha passagens pela polícia.





Mais informações a qualquer momento.