Homem morre após confronto com policiais do BEPI/COTAR em Coreaú/CE

Um homem morreu neste sábado (7) após uma troca de tiros com policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI/COTAR), no município de Coreaú/CE.
A vítima foi identificada como José Jeilson Justino da Costa, de 33 anos, natural de Maraújo/CE, residente no bairro Dom Benedito. Segundo informações, durante a ação policial houve confronto armado entre o suspeito e os policiais.
José Jeilson foi socorrido pela própria equipe policial e encaminhado ao Hospital Dr. Fernando Teles Camilo, mas já chegou à unidade hospitalar sem vida.
De acordo com relatos, ele era conhecido pelo apelido de “Talibã”. As circunstâncias do confronto e demais detalhes da ocorrência serão investigados pelas autoridades competentes.
José Jailson tinha passagens pela polícia.
Mais informações a qualquer momento.
