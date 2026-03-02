SINE/IDT divulga vagas de emprego em Sobral

O SINE/IDT está ofertando vagas de emprego em Sobral, contemplando diversas áreas profissionais, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem procurar a unidade do órgão com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

📋 Vagas disponíveis (ampla concorrência) – 49 vagas

Entre as principais oportunidades estão:

Agente de vendas de serviços – 01

Assessor de microcrédito – 01

Assistente de vendas – 01

Atendente de lojas – 01

Atendente de telemarketing – 01

Auxiliar administrativo – 03

Auxiliar de topógrafo – 01

Auxiliar em saúde bucal – 02

Auxiliar financeiro – 01

Bobinador eletricista – 01

Cabeleireiro escovista – 01

Caixa no serviço de alimentação – 01

Camareira de hotel – 01

Consultor de vendas – 01

Costureira em geral – 01

Cozinheiro de restaurante – 01

Eletricista de instalações de prédios – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Garçom – 01

Impressor flexográfico – 01

Marceneiro – 01

Mecânico de motor a diesel – 01

Médico clínico – 01

Motofretista – 01

Motorista de caminhão – 02

Operador de vendas (lojas) – 01

Pedreiro – 01

Psicólogo do trabalho – 01

Recepcionista – 01

Representante comercial autônomo – 03

Revisor de tecidos acabados – 01

Servente de obras – 01

Supervisor comercial – 01

Supervisor de vendas comercial – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Vendedor interno – 03

Vigia noturno – 01

Zelador – 04

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 38 vagas