Prisioneiro político Cubano é liberado em situação estarrecedora

O prisioneiro político Alexander Díaz Rodríguez foi libertado após passar cinco anos em prisões do regime cubano, apresentando um estado de saúde considerado alarmante, com sinais de desnutrição severa e câncer sem tratamento adequado. A soltura ocorre após sua detenção por participação nos protestos de 11 de julho de 2021, considerados um dos maiores levantes populares recentes na ilha.





Imagens divulgadas pela organização Prisoners Defenders mostram o ex-detento extremamente debilitado, o que reacendeu denúncias internacionais sobre as condições enfrentadas por opositores do governo dentro do sistema prisional cubano.





De acordo com relatos, o quadro de saúde de Díaz Rodríguez se agravou durante o período de encarceramento, sem acesso a cuidados médicos adequados. As imagens repercutiram entre entidades de direitos humanos, que apontam possíveis violações graves e tratamento degradante.





O caso ganha ainda mais repercussão por ocorrer em meio a declarações recentes do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que afirmou, em entrevista à emissora NBC News, que não existem prisioneiros políticos em Cuba e que a população tem liberdade para se manifestar.





As declarações foram contestadas por organizações e ativistas, que utilizam o caso de Díaz Rodríguez como exemplo para questionar a versão oficial do governo. Para essas entidades, a situação do ex-prisioneiro evidencia a repressão a opositores e levanta dúvidas sobre o respeito aos direitos fundamentais no país.





Os protestos de julho de 2021 marcaram um momento histórico em Cuba, com milhares de pessoas indo às ruas em diferentes cidades para criticar a crise econômica, a escassez de alimentos e medicamentos, além da falta de liberdades civis. Desde então, diversos participantes foram presos, julgados e condenados.





Via portal Folha do Estado