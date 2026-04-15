Governador Elmano autoriza formação de 2,6 mil novos profissionais da segurança

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta quarta-feira (15), a autorização para convocação e início da formação de 2.618 profissionais da segurança pública aprovados em concursos estaduais. A previsão é que o treinamento tenha início nas próximas semanas.





Os novos agentes serão distribuídos entre as principais forças do estado. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) receberá 1.518 soldados. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) contará com 250 convocados, sendo 200 soldados e 50 oficiais. Para a Polícia Civil do Ceará (PCCE), estão previstas as chamadas de 100 delegados e 750 oficiais investigadores.





Segundo o governador, a medida integra o conjunto de ações voltadas ao reforço do efetivo e à ampliação da presença das forças de segurança no estado. Com a nova convocação, o Ceará deve alcançar quase 6 mil profissionais nomeados ou em formação desde 2023.





O anúncio ocorre após o envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que flexibiliza a cláusula de barreira dos concursos recentes, permitindo a convocação de candidatos além do número inicial de vagas previstas.





A iniciativa faz parte do programa Ceará Contra o Crime, voltado à reestruturação das forças de segurança. De acordo com dados do governo, desde o início da atual gestão já foram contabilizados 3.205 profissionais entre nomeados e em formação, distribuídos entre Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, com reforço também previsto para a Polícia Penal.





Via portal CN7