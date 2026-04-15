Operação da Polícia Civil mira facção de origem carioca e prende 13 em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (15), uma grande operação para desarticular integrantes da organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV) com atuação em Fortaleza. A ofensiva mobiliza 28 equipes e é coordenada pela Delegacia de Homicídios Contra Agentes de Segurança Pública (Dhasp), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





No início da manhã, 13 mandados de prisão já haviam sido cumpridos. Desses, 11 foram contra suspeitos que estavam em liberdade; oito homens e três mulheres, e outros dois foram executados contra indivíduos que já se encontravam recolhidos em unidades prisionais do Estado. Além das capturas, os policiais também apreenderam entorpecentes durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.





A operação ocorreu de forma simultânea em diferentes regiões da capital cearense e é parte de uma estratégia das forças de segurança para enfraquecer a atuação de grupos criminosos interestaduais, especialmente os envolvidos em crimes violentos e com histórico de confronto com agentes de segurança.





As investigações que embasaram a ofensiva são resultado de um trabalho contínuo de inteligência policial, que identificou a atuação estruturada do grupo na capital. A Polícia Civil não descarta novas prisões ao longo do dia, à medida que as equipes seguem em diligências.





A corporação deve divulgar, nas próximas horas, um balanço atualizado da operação, com detalhes sobre os alvos e o material apreendido. Via portal Cn7